الريس: هناك صبيانية سياسية من قبل البعض للعب بالتوازنات

أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أن "الموقف التاريخي للحزب التقدمي الاشتراكي هو الالتزام بالقانون"، داعيا "الاجهزة الأمنية والقضائية لتحمل مسؤولياتها".
وفي حديث تلفزيوني رأى الريس أن "هناك مطلوبين في ملفات اخرى ومن المفترض توقيفهم وسوقهم إلى العدالة"، مؤكدا ان "في رصيدنا الكثير من المواقف التي تصب في سبيل حماية الاستقرار في لبنان ولن نسمح لاحد ان يجرنا الى موقع آخر".
وأكد الريس أن "في لبنان تركيبة سياسية وموازين قوى وكل الاحداث تثبت بأنه في كل مرة يتم الاخلال بالتوازن يحصل اضطرابات"، معتبرا ان "بعض القوى تواصل اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي وهذا ما يولد المشاكل"، مشددا على ان "حرية العمل السياسي متاحة للجميع ولكن نبش القبور وحصول خطوات استقزازية يؤدي الى الاحتقان".
وراى ان "هناك صبيانية سياسية من قبل البعض للعب بالتوازنات ونحن نحرص على الاستقرار ولن نسمح ان يحصل فتنة في الجبل".
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