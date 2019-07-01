افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "اعادة فتح اوتوستراد ​بحمدون​ بالاتجاهين و​حركة المرور​ خانقة في المحلة"، وذلك بعد قطعها من قبل انصار ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ للمطالبة بتسليم قتلة مرافقي الوزير ​صالح الغريب​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعادة فتح اوتوستراد بحمدون بالاتجاهين وحركة المرور خانقة في المحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.