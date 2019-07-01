إطلاق نار في منطقة بعلشميه جراء اشكال على خلفية قطع الطريق

سُمع صوت ​اطلاق نار​ في منطقة ​بعلشميه​ جراء اشكال على خلفية قطع الطريق في المنطقة. وأكد أحد اقرباء الضحايا الذين سقطوا بالأمس أننا "لن نفتح الطرقات الا بحضور النائب الامير طلال ارسلان ولن ندفن جثث ضحايانا الا بعد تسليم الجناة".

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