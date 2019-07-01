متظاهرون يحاولون اقتحام البرلمان في هونغ كونغ

قام متظاهرون ضد ​الحكومة​ في ​هونغ كونغ​ اليوم بتحطيم الأبواب الزجاجية لمقر البرلمان المحلي محاولين اقتحام المبنى فيما ردت ​الشرطة​ عليهم مستخدمة ​الغاز​ المسيل للدموع، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية. كما شوهدت قوات من شرطة ​مكافحة الشغب​ داخل المبنى الذي شكل مركز التظاهرات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة للمطالبة بسحب مشروع قانون للحكومة يسمح بتسليم مطلوبين للصين.

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