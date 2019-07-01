التحالف الدولي يؤكد استهدافه قياديين من تنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا

أعلن ​التحالف الدولي​ بقيادة ​واشنطن​ استهدافه اجتماعاً لقياديين في تنظيم مرتبط بـ"القاعدة" في شمال غرب ​سوريا​، وأسفرت الضربة، وفق ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، عن مقتل ثمانية عناصر بينهم ستة قياديين. واوضح التحالف الدولي في بيان إنه شن غارة ضد "قيادة ​تنظيم القاعدة​ في سوريا استهدفت منشأة تدريب قرب ​محافظة حلب​ المحاذية لإدلب"، مشيراً إلى أن "العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء".

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