جالت المديرة العامة للتعليم المهني الدكتورة هنادي بري على مراكز الامتحانات الرسمية للشهادة الرسمية للتعليم المهني في يومها الاول انطلاقا من محافظة عكار.
وكانت المحطة الاولى في المعهد المهني في بلدة القبيات حيث اطلعت على أجواء الامتحانات مستمعة لاراء الطلاب حول المسابقة الأولى، وأعطت توجيهاتها للمراقبين بتأمين الأجواء الهادئة.
ثم كانت للدكتورة بري محطة في مهنية حلبا الرسمية ولقاء مع مدير المركز الذي رافقها في جولة على الصفوف واستمعت الى الاساتذة والى الطلاب الممتحنين واكدت على اهمية التعليم المهني والتقني.
وسيكون للدكتورة بري محطات متتالية في جولتها الشمالية وستزور مراكز الامتحانات في طرابلس وزغرتا.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي بري جالت على مراكز امتحانات شهادة التعليم المهني في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.