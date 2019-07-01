هنادي بري جالت على مراكز امتحانات شهادة التعليم المهني في عكار

جالت المديرة العامة للتعليم المهني الدكتورة ​هنادي بري​ على مراكز ​الامتحانات الرسمية​ للشهادة الرسمية للتعليم المهني في يومها الاول انطلاقا من محافظة عكار.

وكانت المحطة الاولى في المعهد المهني في ​بلدة القبيات​ حيث اطلعت على أجواء الامتحانات مستمعة لاراء ​الطلاب​ حول المسابقة الأولى، وأعطت توجيهاتها للمراقبين بتأمين الأجواء الهادئة.

ثم كانت للدكتورة بري محطة في مهنية حلبا الرسمية ولقاء مع مدير المركز الذي رافقها في جولة على الصفوف واستمعت الى ​الاساتذة​ والى الطلاب الممتحنين واكدت على اهمية ​التعليم المهني​ والتقني.

وسيكون للدكتورة بري محطات متتالية في جولتها الشمالية وستزور مراكز الامتحانات في ​طرابلس​ وزغرتا.