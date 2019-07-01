عبدالله: باسيل لم يحترم خصوصية المنطقة وعلى الرئيس ضبط إيقاع صهره العزيز

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، الى أنه "ليس قبل وقت طويل كان هناك قداس مشترك شارك به رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، من أجل تمتين ​مصالحة الجبل​"، مشيرا الى أن "الموضع الآن مختلف، فهناك بمكان ما جنوح كبير للسلطة يتم بأسلوب غير ناجح. وبعض الخطابات والتصاريح من أماكن حساسة يجب إعادة دراستها".

وشدد عبدالله في حديث من ​مجلس النواب​، على "أننا لسنا الفريق الذي بدأ ب​إطلاق النار​ والمشاهد المصورة واضحة بأن الذي بدأ بإطلاق الرصاص هو مرافقو الوزير ​صالح الغريب​"، مبينا "أننا إحتكمنا وقلنا أن هذا الموضوع بعهدة ​القضاء​ والدولة، هما يحددان من المسؤول عن سقوط الضحايا".

وأضاف: "هذه ليست أول زيارة لباسيل الى الجبل، ولا مرة حصلت أحداث، وهنا يجب سؤال باسيل عن التعابير والتصاريح بأس أسلوب غعتمدها وكيف لم يحترم خصوصية هذه المنطقة"، لافتا الى أنه "يتحمل سمؤولية الدماء التي سقطت كل من أثار الغرائز".

وأشار عبدالله الى أن "الموضوع الذي وضع بخانتنا وكأننا من حرض الناس وطلب منها النزول على الارض، الوقائع تؤكد أننا كنا نحاول لجم الناس"، مؤكدا "أننا نحترم شعور أهالي الضحيتين والجرحى، ونترك مالوضوع في عهدة المعنيين"، معتبرا أنه "يجب على الرئيس ضبط إيقاع صهره العزيز".