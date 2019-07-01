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طقس يوم غد مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

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أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع ب​درجات الحرارة​، تنشط الرياح أحياناً.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: مشمس اجمالاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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