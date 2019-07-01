طقس يوم غد مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع ب​درجات الحرارة​، تنشط الرياح أحياناً.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: مشمس اجمالاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.