ميريام سكاف: امن البلد اهم من استعراض القوى مين ما كانت تكون

اشارت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف تعليقا على أحداث الجبل، الى انه "من بعد سنين على ختم جرح الجبل، تبيّن انو الشعب اوعى من زعمائه، قدروا يرجعوا ويتغلّبوا على واقعهن ويتعايشوا سوا، بس بكل مرة السياسيين ومصالحهن وخبطاتهن بترجع تفرّق ما بتجمع".
وتابعت سكاف في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "شو ما كانت الاسباب، امن البلد اهم من استعراض القوى مين ما كانت تكون، والبلد هوي جبل وقوي".
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