قاسم هاشم: المطلوب العودة الى الحكمة والابتعاد عن الخطاب الموتور

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الاستقرار السياسي اساس للاستقرار الأمني والمطلوب اليوم العودة الى الحكمة والابتعاد عن الخطاب الموتور واعتماد لغة العقل لمعالجة القضايا الخلافية بهدوء وعقلانية والتفتيش عن مفردات الجمع والوحدة لنحفظ وطننا في ظل التطورات والتحديات التي يشهدها ​لبنان​ والمنطقة".

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