امن الدولة: توقيف سوري في الشياح لترويجه المخدرات والدخول خلسة

أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية لتكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات وحماية الأمن الإجتماعي، السوري (م.ب) في محلة مار مخايل - الشياح، وهو من اصحاب السوابق، وضبطت بحوزته حقيبة يد بداخلها 45 مغلف من مادة الكوكايين مجهزة للترويج.
وبناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، تم تسليم الموقوف مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيق، كما تم توقيفه لصالح المديرية العامة للأمن العام لدخوله البلاد خلسة.
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