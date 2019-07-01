امن الدولة: توقيف سوري في الشياح لترويجه المخدرات والدخول خلسة

أوقفت دورية من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ بناء لتوجيهات ​رئيس الجمهورية​ لتكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات وحماية الأمن الإجتماعي، السوري (م.ب) في محلة ​مار مخايل​ - الشياح، وهو من اصحاب السوابق، وضبطت بحوزته حقيبة يد بداخلها 45 مغلف من مادة ​الكوكايين​ مجهزة للترويج.

وبناء لإشارة ​النيابة العامة​ الإستئنافية في جبل لبنان، تم تسليم الموقوف مع المضبوطات الى ​مكتب مكافحة المخدرات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ للتوسع بالتحقيق، كما تم توقيفه لصالح ​المديرية العامة للأمن العام​ لدخوله البلاد خلسة.