مصطفى حسين اسف لانتهاك الأجواء اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي

أسف رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ "لانتهاك الأجواء اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي"، معتبرا ان "هذا الانتهاك المدان والمرفوض يشكل جريمة مزدوجة: فهو اولا خرق للسيادة اللبنانية، وثانيا استعمال للمجال الجوي اللبناني من أجل شن عدوان على بلد عربي شقيق وهو ​سوريا​، حيث سقط العديد من الضحايا الابرياء".

وطالب حسين في بيان، "بموقف لبناني رسمي وشعبي واضح يدين هذا الأمر"، ودعا للإسراع بالتحرك عبر مختلف المجالات المتاحة، دبلوماسية وغير دبلوماسية، لتوثيق الخرق الصهيوني وادانته وردعه، بدل الوقوف متفرجين وصامتين ازاء ما يحصل".