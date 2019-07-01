أسف رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين "لانتهاك الأجواء اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي"، معتبرا ان "هذا الانتهاك المدان والمرفوض يشكل جريمة مزدوجة: فهو اولا خرق للسيادة اللبنانية، وثانيا استعمال للمجال الجوي اللبناني من أجل شن عدوان على بلد عربي شقيق وهو سوريا، حيث سقط العديد من الضحايا الابرياء".
وطالب حسين في بيان، "بموقف لبناني رسمي وشعبي واضح يدين هذا الأمر"، ودعا للإسراع بالتحرك عبر مختلف المجالات المتاحة، دبلوماسية وغير دبلوماسية، لتوثيق الخرق الصهيوني وادانته وردعه، بدل الوقوف متفرجين وصامتين ازاء ما يحصل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حسين اسف لانتهاك الأجواء اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.