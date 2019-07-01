النشرة: ختم محل للأدوات المنزلية يديره سوري في صيدا بالشمع الأحمر

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان قوة من المديرية الاقليمية للأمن العام في ​الجنوب​، اقفلت محلا للأدوات المنزلية يديره سوري في حي حافظ في صيدا، وتم ختمه بالشمع الأحمر، بعدما تبين انه مخالف للشروط القانونية. وذلك بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب ​القاضي رهيف رمضان​.

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