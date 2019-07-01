البستاني: إلغاء الاحتفال بإطلاق الفيلم السياحي نظرا للاحداث الدامية في الجبل

اصدر المكتب الإعلامي للنائب ​فريد البستاني​ بينا اعلن فيه ان "نظراً للظروف الراهنة وللأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الجبل، وحداداً على الشهداء الأبرار الذين سقطوا خلالها، تعلن مؤسسة فريد البستاني عن تأجيل الاحتفال الذي كانت تنوي خلاله إطلاق الفيلم السياحي من قصر الأمير أمين في ​بيت الدين​ والذي كان مقرراً مساء يوم غد الثلاثاء ٢ تموز إلى موعد لاحق يحدد في حينه. "

وختم البيان ان "مؤسسة فريد البستاني تتقدم بخالص العزاء لأهالي الشهداء وعموم أبناء الجبل، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.