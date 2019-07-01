عسيران: المطلوب من عون احاطة مشاكل الجبل بكثير من الحكمة

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران إلى ان "الاحتقان المستمر في الجبل سيصل بلبنان الى مسارات صعبة ، والمطلوب في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية الكثير من التروي والحكمة في ادارة الامور في لبنان".
وفي تصريح له رأى عسيران أن "المطلوب من الرئيس العماد ميشال عون احاطة مشاكل الجبل بكثير من الحكمة لدرء الاخطار عن الجبل وتحصين لبنان في هذه الفترة العصيبة خصوصا وان العديد من الدول تحاول ان تساعد لبنان".
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