عسيران: المطلوب من عون احاطة مشاكل الجبل بكثير من الحكمة

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي عسيران​ إلى ان "الاحتقان المستمر في الجبل سيصل ب​لبنان​ الى مسارات صعبة ، والمطلوب في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية الكثير من التروي والحكمة في ادارة الامور في لبنان".

وفي تصريح له رأى عسيران أن "المطلوب من الرئيس العماد ​ميشال عون​ احاطة مشاكل الجبل بكثير من الحكمة لدرء الاخطار عن الجبل وتحصين لبنان في هذه الفترة العصيبة خصوصا وان العديد من الدول تحاول ان تساعد لبنان".