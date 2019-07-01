ديب: يجب تهدئة الامور ورد الكلام بالكلام ومنطقة عاليه ليست حكرا على احد

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​حكمت ديب​ الى ان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ تم الاعتداء عليه، واليوم نريد تعزية اهالي الشهداء الذين سقطوا بالامس، واعتبر انه اين يكون هناك دماء يجب تهدئة الامور، ويجب رد الكلام بالكلام وليس بالرصاص العشوائي وان يحدث الكمان وهذا الموضوع نسيه اللبنانيون واعادة المشهد الى الذاكرة يؤذي البلد، خاصة وان الكلام لم يكن تحريضيا.

واعتبر ديب في حديث تلفزيوني، ان منطقة عاليه ليست حكرا على الاشتراكي او الديمقراطي او اي حزب بلبنان ونحن لدينا اهل واقارب، وهذه النقطة الاساسية يجب رفضها، والامور واضحة من قام بالكمائن واطلاق الرصاص، وجدد الدعوة الى تهدئة الامور ورد الكلام بالكلام. ورأى انه اذا كان اعتبار وجود باسيل في عاليه استفزاز فهذه مشكلة كبيرة.