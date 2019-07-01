حبشي: من يريد تحصيل حقوق المسيحيين "مطلبه حق يريد به باطلًا"

دعا عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب انطوان حبشي الى "طي صفحات الماضي إلى غير رجعة، والضامن الحقيقي هو ​الدولة اللبنانية​ بمؤسساتها وقضائها، واعتبر ان سقوط قتيلين في حادثة قبرشمون يشير إلى أننا وصلنا إلى الخط الأحمر".

وفي حديث اذاعي، توجه حبشي إلى ​القضاة​ بالقول "إن حماية القضاء من مسؤوليتهم من دون التأثر بالمرجعية السياسية التي أوصلتهم". وشدد على ان من يريد تحصيل ​حقوق المسيحيين​ "مطلبه حق يريد به باطلًا".