حبشي: من يريد تحصيل حقوق المسيحيين "مطلبه حق يريد به باطلًا"

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي الى "طي صفحات الماضي إلى غير رجعة، والضامن الحقيقي هو الدولة اللبنانية بمؤسساتها وقضائها، واعتبر ان سقوط قتيلين في حادثة قبرشمون يشير إلى أننا وصلنا إلى الخط الأحمر".
وفي حديث اذاعي، توجه حبشي إلى القضاة بالقول "إن حماية القضاء من مسؤوليتهم من دون التأثر بالمرجعية السياسية التي أوصلتهم". وشدد على ان من يريد تحصيل حقوق المسيحيين "مطلبه حق يريد به باطلًا".
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