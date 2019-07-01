علامة افتتح مركز علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي في الحدث

أكد النائب ​فادي علامة​ خلال رعايته افتتاح مركز متخصص في علوم ​الروبوت​ والذكاء الاصطناعي في جامعة AUCE على "اهمية هذه ​العلوم​ وانها لا يجب ان تقتصر على الانشطة والمباريات بل ان تكون من ضمن المنهاج التعليمي لكافة المراحل التدريسية لما لها من فؤاد على ​الشباب​".

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