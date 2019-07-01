النشرة: الاحمد وصل الى بيروت لاستكمال اللقاءات دعما للقضية الفلسطينية

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان عضو "اللجنة المركزية" لحركة "فتح" المشرف على الساحة ال​لبنان​ية ​عزام الاحمد​، وصل الى ​بيروت​ من اجل استكمال جولته السياسية على القوى والاحزاب اللبنانية لحشد التأييد والدعم للقضية الفلسطينية والموقف السلطة الرافض لـ "​صفقة القرن​" الاميركية ونتائج "​مؤتمر البحرين​" الاقتصادي، اضافة الى عقد سلسلة من اللقاءات مع القوى و​الفصائل الفلسطينية​ لتعزيز الوحدة الوطنية وردم هوة الخلافات.

وابلغت ​مصادر فلسطينية​ "النشرة"، ان الاحمد سيمكث في لبنان الى حين المشاركة في الملتقى الشعبي الفلسطيني اللبناني العربي الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية في 7 تموز بدعوة من المؤتمر القومي العربي"، "المؤتمر القومي الاسلامي" و"المؤتمر العام للاحزاب العربية" ومؤسسة ​القدس​ الدولية" بمشاركة ​ممثلين​ عن الاحزاب والقوى العربية والاسلامية حيث ستتم دعوة نحو 400 شخصية من مختلف الاقطار العربية والاسلامية، وذلك تنفيذا لقرارات "اللقاء الشعبي السياسي" الذي انعقد في بيروت في الثاني من حزيران 2019 تحت شعار "متحدون ضد صفقة القرن"، وذلك استكمالا لتوافق السياسي الذي ترجم باعادة احياء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، مع ​الحراك الشعبي​ في المخيمات والذي ترجم بالاضراب العام والحداد وورفع الاعلام الفلسطينية مقابل حرق الاميركية والاسرائيلية في خطوة احتجاج، لم تشهد المخيمات منذ وقت بعيدة.