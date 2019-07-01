وفد جامعي روسي زار الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية

زار وفد من الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، وبحث الجانبان في التعاون بين الجامعتين وخصوصًا في مجال تبادل الأساتذة و​الطلاب​ والخبرات والبرامج المشتركة في الآداب و​العلوم​ الإنسانية، إضافة إلى دعم تعليم ​اللغة​ الروسية في ​الجامعة اللبنانية​ وتفعيل شهادة الماستر البحثي المشترك في العلاقات الروسية الشرق أوسطية وأوجه التفاعل المعتمد مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية.

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