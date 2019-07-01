دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب يعتزم دعوة زعيم كوريا الشمالية لزيارة الولايات المتحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتزم دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لزيارة الولايات المتحدة.

ووفقًا لتصريحات لترامب تم توزيعها، فإن الرئيس الأمريكي أجاب عن سؤال عما إذا كان سيدعو كيم لزيارة الولايات المتحدة، بالقول: «سأدعوه الآن».

وانطلق لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين بين الكوريتين؛ حيث تصافحا قبل أن يعبر ترامب خط الترسيم الذي يقسم المنطقة منزوعة السلاح.

وبهذا أصبح ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه أراضي كوريا الشمالية وهو في منصبه.

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وقال ترامب: «عبور هذا الخط شرف عظيم، وتقدم كبير تم إنجازه، تم تحقيق صداقات عظيمة، وهذه، على وجه التحديد، صداقة عظيمة».

وهذا اللقاء، الذي تم الترتيب له على عجل، هو الثالث بين الزعيمين بعد قمة عقدت في يونيو 2018 في سنغافورة وأخرى عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.

وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على الاستجابة لدعوته التي أطلقها على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي والاجتماع معه في المنطقة المنزوعة السلاح.

وقال ترامب في الجانب الكوري الجنوبي مما يطلق عليه «فري دوم هاوس؛ حيث يلتقى الرئيسان الآن» إذا كان الزعيم الكوري الشمالي لم يحضر، لكانت وسائل الإعلام سوف تجعلني أبدو سيئًا للغاية».