النائب عمرو أبو اليزيد يطالب بتطوير منظومة مياه الشرب والصرف ببولاق الدكرور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمرو ابو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،بحل مشاكل انقطاع مياه الشرب ببولاق الدكرور، وإصلاح مشكلات الصرف فى بعض مناطق بولاق الدكرور. Advertisements واوضح عضو لجنة الإسكان، أن بولاق تشهد انقطاع لمياه الشرب فى بعض المناطق مما يشكل معاناة للمواطنين وطالب عضو اللجنة بعمل حصر شامل لكافة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب على مستوى الجمهورية خاصة تلك المتوقفة، وأسباب التوقف ونسبة الأعمال، ويتم وضع جدول زمنى للانتهاء من هذه المشروعات وفقا للاعتمادات المالية المتاحة.

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