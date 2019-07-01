شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات لـ"إسكان البرلمان" بشأن وحدات السكن الاجتماعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة توصيات، بشأن ملف الإسكان الاجتماعى، من أجل تحقيق مزيد من النجاح فى هذا الملف الذى شهد اهتمام كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وفيما يلى نرصد أبرز هذه التوصيات:

1. إنشاء فروع متعددة لصندوق التطوير العقارى فى كافة محافظات الجمهورية.

2. توفير عدد كبير من الكوادر البشرية الفنية للتعامل مع حجم الطلب المتزايد فى الإسكان الاجتماعى.

3. توسيع قاعدة البيانات لكافة طالبى الوحدات السكنية فى الإسكان الاجتماعى.

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4. إتاحة البيانات بصورة ميسرة عن طريق قاعدة بيانية متاحة للجميع على الشبكة المعلوماتية.

5. إضفاء نوع من المرونة على شروط الحصول على الإسكان الاجتماعى.

6. دراسة وتحليل النظام المتبع للإسكان الاجتماعي لتلافى بعض الملاحظات.