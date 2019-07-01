شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، إن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية ساعدت كثيرا فى ضبط بوصلة مصر تجاه العالم الخارجى، لافتة إلى أن الرئيس نجح فى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول تعود بالنفع اقتصاديا وسياسيا على مصر.

وأضافت، أن حضور الرئيس السيسى قمة العشرين المنعقدة فى اليابان شهدت لقاءات مكثفة مع عدد من زعماء ورؤساء العالم، وفتح الرئيس فيها مجالا جديدا لزيادة التعاون الاقتصادي والسياسى مع هذه الدول، لافتة إلى أن تواجد مصر فى محفل دولى كهذا يبلور قدرة الدولة المصرية على إقامة علاقات متوازنة وقوية مع الجميع.

وأكدت، أن اللقاءات الثنائية المباشرة بين الرئيس وزعماء العالم تعزز من التعاون ودعم خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر كما تحفز الدول الكبرى ورجال أعمالها للمجىء إلى مصر والاستثمار فيها، موضحة أن ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي يجعل من حضورها قمة العشرين أهمية كبرى، نظرا لما تمثله القارة السمراء من سوق هام لدول المجموعة.