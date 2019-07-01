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مطالب برلمانية بحصر شامل للأراضى الزراعية تمهيدا لتطوير منظومة الرى الحقلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بطلب إحاطة بشأن تطوير منظومة الرى الحقلى، مطالبا بعرض خطة الحكومة فى هذا الصدد وحصر شامل للأراضى التى سيشملها التطوير.

 

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تطوير منظومة الرى الحقلى أصبح أمرا ضروريا لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة للاستفادة من المياه فى زراعة الأراضى المستصلحة حديثا.

 

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وأوضح وكيل اللجنة، أن اللجنة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة أوصت بضرورة زيادة الاعتمادات الخاصة بتطوير منظومة الرى الحقلى على مستوى الجمهورية، مطالبا الوزارة بتقديم حصر شامل للأراضى التى من المفترض أن يشكلها التطوير وجدول زمنى للتنفيذ.

 

 

 

 

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