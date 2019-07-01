محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد: ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليتراوح بين 33 و39 جنيها. واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور. Advertisements وبقى سعر كيلو الكابوريا اليوم مستقرا بين 30 و150 جنيها، وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و190 جنيها. واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور. وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها، وفقا لأسعار الموقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.