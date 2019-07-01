انخفاض أسعار الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد: تراجعت أسعار الطماطم والبصل، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ىبينما ارتفعت أسعار البصل مقارنة بسعر الأمس. وتراوح سعر الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه، والفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور. أسعار الخضروات: الطماطم بين 1.5 و4 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه. البطاطس بين 3.5 جنيه و4.75 جنيه، بتراجع 50 قرشًا. البصل بين 2.5 و3.75 جنيه، بزيادة جنيها. الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه. الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات. Advertisements الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات. الملوخية بين 2 و 4 جنيهات. الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه. البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها. القلقاس بين 5 و9 جنيهات. أسعار الفاكهة: الليمون البلدي بين 20 و30 جنيهًا. كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه. بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها. خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات. مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات. مانجو عويس 20 و30 جنيها.

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