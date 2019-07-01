المصرية للاتصالات تعلن تفاصيل الباقات الجديدة للإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، أنها رفعت سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجديدة لخدمات الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، إن الزيادة الجديدة لَبّت الزيادة المستمرة في معدلات الاستخدام الناتجة عن زيادة السرعة.

وأضافت الشركة أنها راعت في تصميم الباقات الجديدة أن تحقق للعميل ميزة تجارية بحيث يحصل العميل على السرعات الجديدة بسعر أقل للجيجابيت مقارنة بالأسعار الحالية.

وبحسب البيان، فإن الشركة نفذت نقلة نوعية جديدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر وذلك في إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت.

وذكرت أنها قامت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتي انتهت في يونيو 2019، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابيت في الثانية بدلاً من 5 ميجابيت في الثانية ولمدة شهرين بدون أي زيادة في السعر.

وقال البيان إن المصرية للاتصالات وضعت خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كلٍ من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية.

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كما ارتكزت الخطة على التوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية "MSAN"، وكابلات الألياف الضوئية، وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع العملاء الحاليين تدريجيا، بحسب البيان.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات أطلقت خطة عمل مكثفة لضغط زمن تنفيذ مشروع تطوير كفاءة البنية التحتية وتحسين الشبكات لعامين بدلًا من أربعة أعوام، وذلك للانتهاء منه في 2020.

ورصدت الشركة استثمارات بنحو 17 مليار جنيه لعامي 2019 و2020، ذلك بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل والمقدرة بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ إجمالي الاستثمارات 43 مليار جنيه منذ عام 2014، وفقًا للبيان.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "إن التطورات التي شهدتها البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكات الرئيسية خلال العام الماضي تعكس التزامنا بتحسين جودة الخدمة والشبكة في وقت قياسي بما يحقق رضا عملائنا، وهي عملية صعبة ارتكزت على مجهود سنوات لتطوير البنية التحتية للشركة".

وأضاف حامد أن نجاح المصرية للاتصالات في تحقيق تلك الطفرة في مجال خدمات الإنترنت يعزز قيادتها وريادتها لسوق الاتصالات في مصر والمنطقة، بما يساهم في تغيير حياة عملائها بشكل خاص والمجتمع المصري بشكل عام.

وقال إن "نحن مستمرون في تحسين وتطوير شبكتنا طبقا لأحدث التقنيات العالمية، وقد تم وضع خطة عمل لسرعة الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام المقبل 2020".