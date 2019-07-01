تستمر 3 أشهر.. بدء الإجازة القضائية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تبدأ اليوم الثلاثاء الأول من يوليو، الإجازة القضائية لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة وتمتد لثلاثة أشهر.

وتنص المادة 86 من قانون السلطة القضائية على أن "للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي آخر سبتمبر".

وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية، لكن في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم.

ولعدم تعطيل مصالح المتقاضين، ألزم القانون في مادته رقم 87 محاكم الاستئناف والابتدائية والجزئية بنظر المستعجل من القضايا والتي تعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

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وتنطبق المادة سالفة الذكر، على دوائر الإرهاب التي تنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وخلال العطلة القضائية، يترقب القضاة وأعضاء النيابة العامة الحركة القضائية المتعلقة بالترقية والتعيين.

ويختص مجلس القضاء الأعلى بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وفقًا للمادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية.

وتتم الحركة القضائية على ثلاث مراحل (تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية - ترقية قضاة النقض والاستئناف - ترقية وندب أعضاء النيابة العامة).