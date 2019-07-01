كوريا الجنوبية والعراق تتوصلان إلى اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي

توصلت كوريا الجنوبية والعراق إلى اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين؛ وذلك في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من شأنها أن تقلل الأعباء الضريبية للشركات الكورية الجنوبية العاملة في العراق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن وزارة المالية الكورية الجنوبية قالت إن كوريا الجنوبية عقدت مع العراق الدورة الثانية من

المفاوضات لإبرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في عمان عاصمة الأردن، في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الماضي، واتفق البلدان على بنود الاتفاقية، ووقعا بالأحرف الأولى عليها، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع الرسمي، والتصديقات البرلمانية في كلا البلدين.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يزداد فيه عدد الشركات الكورية الجنوبية العاملة في العراق الذي مزقته الحرب من خلال مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى هناك.وتقوم إحدي الشركات الكورية الجنوبية في مجال الهندسة والبناء بتنفيذ مشروع بقيمة 7.75 مليار دولار لإنشاء مدينة بسماية الجديدة في العراق، وذكرت الوزارة أنها تتطلع إلى تقليل الأعباء الضريبية لشركات كورية جنوبية ستوسع أعمالها إلى العراق بفضل التوقيع على هذه الاتفاقية بين البلدين.