كوريا الجنوبية والعراق تتوصلان إلى اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي

توصلت كوريا الجنوبية والعراق إلى اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين؛ وذلك في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من شأنها أن تقلل الأعباء الضريبية للشركات الكورية الجنوبية العاملة في العراق.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن وزارة المالية الكورية الجنوبية قالت إن كوريا الجنوبية عقدت مع العراق الدورة الثانية من
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يزداد فيه عدد الشركات الكورية الجنوبية العاملة في العراق الذي مزقته الحرب من خلال مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى هناك.
وتقوم إحدي الشركات الكورية الجنوبية في مجال الهندسة والبناء بتنفيذ مشروع بقيمة 7.75 مليار دولار لإنشاء مدينة بسماية الجديدة في العراق، وذكرت الوزارة أنها تتطلع إلى تقليل الأعباء الضريبية لشركات كورية جنوبية ستوسع أعمالها إلى العراق بفضل التوقيع على هذه الاتفاقية بين البلدين.
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