قال الناطق باسم قيادة عمليات حشد الأنبار العراقي عادل الجرعاوي إن 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا في عملية أمنية شنتها قوات عراقية مشتركة بإسناد من سلاح طيران الجيش في صحراء الأنبار الغربية.
وقال الجرعاوي- في تصريحات خاصة لراديو سوا الأمريكي اليوم الاثنين إن "قوات مشتركة من الجيش والحشدين العشائري والشعبي وبمساندة طيران الجيش نفذت عملية عسكرية موسعة في الصحراء الغربية وحوران والحسينيات غربي محافظة
من جانبه، أكد أحمد المحلاوي قائم مقام قضاء القائم العراقي استمرار الجهود؛ لرصد تحركات الجماعات المسلحة في إطار خطة أمنية تهدف إلى السيطرة على صحراء الأنبار الغربية، وضبط الحدود الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 عناصر من داعش في عملية أمنية بصحراء الأنبار بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.