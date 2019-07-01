مقتل 5 عناصر من داعش في عملية أمنية بصحراء الأنبار بالعراق

قال الناطق باسم قيادة عمليات حشد الأنبار العراقي عادل الجرعاوي إن 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا في عملية أمنية شنتها قوات عراقية مشتركة بإسناد من سلاح طيران الجيش في صحراء الأنبار الغربية.

وقال الجرعاوي- في تصريحات خاصة لراديو سوا الأمريكي اليوم الاثنين إن "قوات مشتركة من الجيش والحشدين العشائري والشعبي وبمساندة طيران الجيش نفذت عملية عسكرية موسعة في الصحراء الغربية وحوران والحسينيات غربي محافظة

الأنبار أسفرت عن تفكيك عبوات ناسفة، ومقتل 5 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي".من جانبه، أكد أحمد المحلاوي قائم مقام قضاء القائم العراقي استمرار الجهود؛ لرصد تحركات الجماعات المسلحة في إطار خطة أمنية تهدف إلى السيطرة على صحراء الأنبار الغربية، وضبط الحدود الدولية.