قادة الاتحاد الأوروبي يستأنفون محادثات شغل المناصب العليا

انخرط قادة الاتحاد الأوروبي ،اليوم الاثنين، في محادثات تهدف إلى شغل المناصب العليا للتكتل، مع عدم وجود ما يبشر بانفراجة بعد جهود حثيثة على مدار الليلة الماضية للتوصل إلى حل بشأن حزمة معقدة من التعيينات السياسية المهمة.

وتم استئناف القمة لعقد محادثات خلال تناول الإفطار، حسبما أعلن متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر "تويتر" الساعة الثامنة صباح اليوم (0600 بتوقيت جرينتش)، بعد تسع ساعات من تعليق الاجتماع الرسمي من أجل سلسلة من المباحثات الثنائية على مدار الليل.

وأطلقت انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو، دورة سياسية جديدة، لكنها تركت كتلة الاشتراكيين (يسار الوسط) الرئيسية في البرلمان، وكتلة حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) في وضع ضعيف، ما زاد من صعوبة تأمين أغلبية.

وعلى وجه الخصوص، تم ربط تعيين الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية بنتيجة الانتخابات، بعد أن قدمت عدة كتل سياسية مرشحا رئيسيا لهذا المنصب.

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وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يقدم القادة الذين يمثلون الأعضاء ال28 في الاتحاد الأوروبي مرشحا، والذي يتطلب تعيينه بعد ذلك أغلبية في البرلمان.

وقدمت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا اقتراحا قبل القمة بترشيح الاشتراكي الهولندي فرانس تيمرمانس، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس المفوضية جان كلود يونكر ومساعده الرئيسي.

لكن العديد من القادة المحافظين انتقدوا هذا الاقتراح أمس الأحد، لا سيما دول شرق التكتل، حيث تشاحن تيمرمانس مع العديد من الحكومات بشأن انتهاكات متوقعة لسيادة القانون.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي للصحفيين في وقت مبكر من اليوم الاثنين: "في الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك اتفاقا"، مضيفا أنه من غير الواضح ما إذا كانوا سوف ينجحون أم لا في الاتفاق على من يشغل المنصب.

وأوضح كونتي أنه ليس هناك دعم كاف بين القادة ال28 لتيمرمانس، مضيفا أن إيطاليا مستعدة لحل شامل يتضمن تعيين تيمرمانس.