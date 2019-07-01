إصابة العشرات في انفجار قوي هز كابول

هز انفجار قوي صباح اليوم الإثنين، وسط كابول، وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن عشرات الجرحى نقلوا إلى المستشفيات مع توقع نقل سيارات الإسعاف المزيد.من غير أن يُعرف في الوقت الحاضر إن كان أدى لوقوع ضحايا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام "وقع انفجار في الساعة 8.55 (4.25 ت غ) في حي بولي محمود خان في كابول. سنعطي المزيد من التفاصيل لاحقاً".

وأكدت الشرطة حدوث الانفجار ولكنها قالت إن نوعه وموقعه وعدد الضحايا لا يزال مجهولاً.

وقال المتحدث باسم الشرطة في كابول بصير مجاهد إن الشرطة في طريقها إلى منطقة الانفجار.

وأوقفت محطة تلفزيون محلية البث فوراً عقب الانفجار، وعادت مرة أخرى للبث بعد عشرين دقيقة من الانفجار، حيث قال المذيع إن انفجارين وقعا وسمع دوي إطلاق نار.

وأعلنت حركة طالبان في بيان إن انفجاراً وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الإثنين، كان جزءاً من هجوم نفذه مقاتلو الحركة استهدف مجمعاً تابعاً لوزارة الدفاع.

وقال مسؤول بالحركة في البيان "كان الهدف هو المنشأة التقنية لوزارة الدفاع" مضيفاً أن الانفجار أدى لإصابة عدد من مقاتلي الحركة والمدنيين والموظفين الحكوميين.

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