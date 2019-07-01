ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على سوريا إلى 16 قتيلاً

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بمقتل 10 من المليشيات الموالية للنظام السوري جراء الضربات الإسرائيلية قرب العاصمة دمشق وعلى ريف حمص.

وقال المرصد ، في بيان صحفي، اليوم الإثنين ، إن من بين القتلى عنصراً من الجنسية السورية والبقية من جنسيات غير سورية ، مشيراً إلى أن عدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.



ولفت المرصد إلى توثيق مقتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال ومواطنة، وذلك قرب منطقة صحنايا بريف العاصمة دمشق ، موضحاً أنه لم يعرف حتى اللحظة فيما إذا كانوا قد قتلوا جراء القصف الإسرائيلي أم جراء سقوط بقايا صواريخ على المنطقة والضغط الهائل التي تسببت بها الانفجارات .

وكان قائد ميداني في القوات الحكومية السورية قال، أمس الأحد،إن "طائرات إسرائيلية أطلقت أكثر من سبعة صواريخ عند منتصف ليل الأحد، وتصدت منظومات الدفاع الجوي السوري لها وأسقطت عدداً منها في جنوب غرب العاصمة دمشق".

وأشار القائد إلى أن تلك الطائرات استهدفت ثلاث نقاط عسكرية بمحافظة حمص هي الفوج 84 التابع للدفاع الجوي السوري، وموقعين في منطقتي فيروزة وأم حارتين غرب حمص، وأن أكثر من 10 مصابين من القوات الحكومية، وصلت إلى مستشفيات حمص.

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