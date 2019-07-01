أردوغان: سنتسلم أنظمة صواريخ إس 400 الروسية خلال 10 أيام

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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتسلم منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي من طراز “إس-400” في غضون 10 أيام.

وقال أردوغان إنه يعتقد أن تركيا ستتغلب على الخلاف مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن أنظمة إس-400 “بلا مشكلة”.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة تركيا مرارا من تداعيات شراء منظومة الصواريخ الروسية، قائلة إن هذه الأسلحة لا يمكن تطابقها مع نظام الدفاع لدول الناتو، وهددت بفرض عقوبات على أنقرة بما في ذلك وقف مشاركته في مشروع مقاتلات “F-35”.

من جانبها، تعهدت تركيا في وقت سابق بألا تتخلى عن هذه الصفقة التي اعتبرتها منجزة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أكد لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملية شراء أنقرة لمنظومة صواريخ “إس-400” الدفاعية الروسية تعد “مشكلة”، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين السبت.

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كما أكد خلال مؤتمر صحافي لاحق بختام قمة العشرين، أن عقوبات أميركية ستفرض على تركيا إذا استمرت بشراء S400.

يذكر أن واشنطن أعربت مراراً عن معارضتها للصفقة، وأمهلت تركيا حتى 31 تموز/يوليو للتخلي عنها، إذ اعتبرت أن شراء أنقرة للمنظومة الروسية يتعارض مع مشاركتها في برنامج مقاتلات “إف-35” الأميركي.

المصدر: – قناة العربية