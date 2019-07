كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة في ولاية تكساس الأمريكية ومقتل جميع الركاب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو عن الطائرة التي تحطمت في المطار بعد فشلها بالإقلاع عن المدرج المخصص لها في مطار أديسون بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت صحيفة "دالاس مورننغ نيوز" أن الطائرة الصغيرة كان على متنها 10 أشخاص لقوا حتفهم وتحطمت بعد فشل الإقلاع واصطدمت بمرآب للطائرات ما أدى إلى اشتعالها.

وأشارت قناة "فوكس" الأمريكية الإخبارية إن فرق الإنقاذ هرعت لإخماد الحريق، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة.

وقد أظهر مقطع الفيديو الدخان الكثيف المتصاعد من الطائرة في المطار.