كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة طالبان تتبنى الهجوم الأخير في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن هجوم، صباح اليوم الاثنين، بواسطة سيارة مفخخة تبعه اقتحام مسلح لأحد المباني في الدائرة الـ16 بالعاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة "آوا" الأفغانية أن "حركة طالبان تبنت الهجوم في كابول وتقول إنه استهدف مركزا عسكريا مهما".

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وأسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 65 شخصا بجروح، في حصيلة أولية، بينهم 9 أطفال.

وقال الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله عبر "تويتر" عقب الهجوم "يُظهر الهجوم الإرهابي لطالبان بالقرب من اتحاد كرة القدم في كابول اليوم الطبيعة الإجرامية الملازمة للجماعة"، مشددا "هذه الأعمال الفظيعة لن تثنينا عن متابعة ومعاقبة هؤلاء الأوغاد لقد أحسنت قوات الأمن الباسلة في معاقبتهم بشدة في الأشهر الأخيرة".