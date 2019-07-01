كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يدين قصف تركيا لأراضيه ويطالب باحترام سيادته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان العراق، قيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجو التركي بقصف منطقة كورته بمحافظة السليمانية، أدى إلى مقتل 4 مواطنين، وإصابة 4 آخرين.

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وأصدرت الخارجية العراقية، بيانا جاء فيه: "في الوقت الذي نحرص فيه أشد الحرص على إقامة علاقات استراتيجية طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا، نرى أن القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتُناقِض مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين متآخين كبلدينا وشعبينا، وتمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليِّ الإنساني.

وشدد على أنه "مهما كانت الظروف والمسوغات نؤكد على الجانب التركي أهمية وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين، لأن انتهاك السيادة العراقية يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".