كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون يحاولون اقتحام مبنى المجلس التشريعي بهونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول المتظاهرون اقتحام المجلس التشريعي في هونج كونج اليوم الاثنين، بينما يستعد حشد من الآلاف لبدء مسيرة في هذا الاتجاه. بدأ الحشد في الخروج من حديقة فيكتوريا بارك لكن طلبت الشرطة من المتظاهرين تغيير طريقهم أو إلغاء المسيرة.و اصطدم مجموعة من 8- 10 اشخاص مرارًا بالباب الزجاجي محاولين كسره.

يعارض المحتجين المتظاهرين محاولة الحكومة لتغيير قوانين تسليم المجرمين للسماح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، حيث يثيرالاقتراح من مخاوف تلاشي الحريات في الأراضي التي أعيدت إلى الصين في عام 1997.

