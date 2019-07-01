كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 50 جريحا بانفجار ضخم في الحي الدبلوماسي بكابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هز انفجار ضخم الحي الدبلوماسي بقلب العاصمة الأفغانية كابول، الاثنين، ما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة، وأسفر عن إصابة 50 شخصاً في الأقل، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

فيما قال شهود من "رويترز" إن صوت الانفجار هز المباني والنوافذ.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، في رسالة إلى وسائل الإعلام، نقلتها "فرانس برس": "وقع انفجار في الساعة 8:55 (4:25 بتوقيت غرينتش) في حي بولي محمود خان في كابول. وسنعطي المزيد من التفاصيل لاحقاً".

وقال فردوس فرماز، كبير المتحدثين باسم شرطة كابول، إن انفجاراً قوياً وقع، ولكنه لم يذكر تفاصيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن عشرات الجرحى نُقلوا إلى المستشفيات مع توقع نقل سيارات الإسعاف المزيد.

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ووقع الانفجار في ساعة زحمة على مقربة من مكاتب شبكة "شامشاه تي في" التي أوقفت بثها لفترة وجيزة قبل أن تنقل مشاهد عن مكاتبها التي تلقت أضراراً جسيمة.

ويقع في الحي ذاته الاتحاد الأفغاني لكرة القدم والاتحاد الأفغاني للكريكت، إضافة إلى مبان عسكرية.

وسجل الانفجار في وقت باشرت الولايات المتحدة وحركة طالبان، السبت، في الدوحة جولة محادثات جديدة سعياً لوضع حد للنزاع في أفغانستان، وفق ما أفاد مصدر في الحركة المتمردة.

وتزامن استئناف المفاوضات مع هجوم نفذته حركة طالبان وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من ميليشيات موالية للحكومة.

وبدأت المحادثات في سبتمبر، وهي تتركز على محاور أربعة هي: مكافحة الإرهاب، وجود القوات الأجنبية، الحوار بين الأفغان والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وتصرّ طالبان على مغادرة القوات الأجنبية، ورفضت التحدث مع الحكومة الأفغانية في كابول.