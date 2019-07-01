كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصعيد حوثي بالحديدة.. وخسائر للميليشيات في الجوف وصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مصادر عسكرية وميدانية إن مواجهات ليلية عنيفة شهدتها خطوط التماس بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، عقب شنّها هجومًا واسعًا باتجاه المناطق المحررة في مدينة الحديدة.

وأفادت المصادر أن القوات المشتركة قامت بعملية نوعية، ردًا على تصعيد الميليشيات ومحاولتها التقدم صوب الأحياء المحررة، دمرت خلالها مخابئ مُستحدثة للمتمردين داخل مدينة الحديدة.

وأوضحت المصادر أن القصف استهدف عناصر الميليشيات، عقب رصد محاولات للتقدم من محيط "جولة الحلقة" و"معسكر الدفاع الساحلي" صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع "الخمسين" داخل مدينة الحديدة.

وذكرت المصادر عن دفع الميليشيات مزيدًا من القوات صوب منطقتي "الجبليّة" جنوبي مديرية التحيتا، و"الجاح" بمديرية بيت الفقيه.

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الجوف وصعدة

وفي تطور آخر شنت قوات الجيش الوطني هجوماً واسعاً على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية، الواقعة بين محافظتي "الجوف" و"صعدة"، شمالي اليمن.

وتمكنت قوات الجيش، خلال العملية، من السيطرة على أجزاء واسعة بسلسلة “شعير” الجبلية، بالإضافة إلى تحرير "تبّة القناصين" بمديرية الحشوة، مكبدةً الميلشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وبالتزامن مع ذلك، شنت مدفعية قوات الجيش الوطني، ومقاتلات التحالف العربي قصفًا مكثفاً على مواقع وتجمعات الميليشيات، بالمناطق ذاتها.