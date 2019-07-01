كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديفيد هيرلي" يتسلم مهامه كحاكم جديد لاستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الجندي السابق ديفيد هيرلي اليمين الدستورية كحاكم عام لأستراليا اليوم الاثنين، أي قبل يوم واحد من استئناف البرلمان لأول مرة منذ انتخابات مايو.

كان هيرلي آخر ممثل للملك البريطاني في نيو ساوث ويلز عندما قضى خمس سنوات في منصب حاكم الولاية في سيدني. وسيتولى مهام منصبه يوم الثلاثاء عقب استئناف البرلمان لأول مرة منذ انتخاب حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون المحافظة لولاية ثالثة مدتها ثلاث سنوات في 18 مايو.

حل هيرلي محل بيتر كوسجروف الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2014. وكلاهما قائد سابق لقوات الدفاع الأسترالية. ويمثل هيرلي الملكة إليزابيث الثانية، وهي رئيسة دستور أستراليا.

