الموت يخطف الفنان المصري عزت أبو عوف عن عمر 71 سنة

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، الفنان المصري عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلنت عن ذلك نقابة المهن التمثيلية.
وكان الراحل يتلقى علاجات مكثفة داخل إحدى مستشفيات القاهرة نتيجة أزمة صحية ألمت به، وتدهور وضعه الصحي في الفترة الأخيرة.
وظهر أبو عوف مؤخرا في إحدى الإعلانات خلال شهر رمضان، أما آخر أعماله فكانت مسلسل “الأب الروحي 2″، للمخرج تامر حمزة.
وكان من المنتظر أن يستكمل تصوير فيلم “كل سنة وأنت طيب” مع النجم تامر حسني.
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