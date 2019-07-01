الرئيس الألماني السابق: أركان الإسلام تتوافق مع مجتمعنا

قال الرئيس الألماني الأسبق “كريستيان فولف”، الذي شغل منصب الرئاسة في الفترة بين 2010 حتى 2012، أن أركان الإسلام مثل الصلوات الخمس أو صيام رمضان “تتوافق مع مجتمعنا بشكل جيد للغاية”.
وشدد فولف، خلال مؤتمر الكنيسة الإنجيلية في دورتموند نهاية الأسبوع الماضي، على “أن بلاده تقبل بوجود عدد كبير من الديانات المختلفة على أراضيها ما دام أتباع هذه الديانات ملتزمين بـ “قواعد صارمة”، مؤكدا أن الدستور ينص على أنه لا ينبغي إهمال أحد بسبب معتقده. كما طالب فولف الجمعيات الإسلامية بأن تقلص من تبعيتها لمانحي الأموال في الخارج.
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