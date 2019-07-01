مصرع 31 شخصا إثر تحطم حافلة بواد في كشمير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 31 شخصا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون صباح اليوم الإثنين، جراء سقوط حافلة مكتظة بالركاب في واد ضيق بالشطر الخاضع لسيطرة الهند بإقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن أنغريز سينغ رانا، منسق الشؤون المدنية بالمنطقة، أن الحافلة سقطت من طريق جبلي في الهيمالايا عندما تعثر السائق في اجتياز منحنى بالطريق. وأضاف أن الحافلة سقطت من ارتفاع 150 مترا.

وأوضح أن مسؤولين محليين يحققون فيما إذا كان الحادث ناجم عن عطل فني أم خطأ من جانب السائق.

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وذكر ضابط الشرطة إم كي سينها، أن الحافلة، المكونة من 27 مقعدا كانت مكتظة بالركاب وقت وقوع الحادث، وأنها ارتطمت بالصخور عند سقوطها وتحطمت إلى قطع. وأضاف أنه تم انتشال سبعة جرحى جميعهم في حالة حرجة.

وتشهد الهند أعلى معدل ضحايا جراء حوادث الطرق في العالم، حيث يلقى نحو 150 ألف شخص مصرعه سنويا مع جرح نحو 470 ألفا بسبب القيادة المتهورة والطرق التي لا تتم صيانتها، حسب المصدر نفسه.