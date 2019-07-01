اليونسكو تصوت على إدراج حضارة بابل على لائحة التراث العالمي

اعلن سفير العراق في جمهورية آذربيجان فاضل الشويلي، إن منظمة اليونسكو التي إفتتحت اعمال مؤتمرها ال 43 في العاصمة الآذرية باكو، ستدرج آثار بابل على لائحة التراث العالمي للتصويت خلال المؤتمر الذي تشارك فيه اغلب دول العالم.
من جانبه، اكد محافظ بابل كرار العبادي ان "رئيس الملف العراقي وعددا من المسؤولين في المحافظة يعملون معنا بروح الفريق الواحد، وبكل عزم على أن لاتفوت هذه الفرصة التاريخية لتكون بابل كما كانت عبر تاريخها المجيد عاصمة الإبداع والنهضة والإشعاع الحضاري".
وتابع العبادي ان "تحركات حثيثة تجريها السفارة العراقية ممثلة بفاضل الشويلي والوفد العراقي بإتجاه دفع وفود دول العالم للتصويت بالإيجاب على الطلب العراقي، والذي من شأنه إذا ماحدث أن يعيد آثار بابل الى الواجهة من جديد ويدعم الجانب السياحي في البلاد ويعمق علاقة العراق مع العالم ومع مراكز الدراسات الآثارية والمعاهد والجامعات المتخصصة بعلوم التاريخ والحضارات الإنسانية".
وكانت المنظمة أدرجت اهوار جنوب العراق على لائحة التراث العالمي في مؤتمرها الذي عقدته في تركيا ومثل ذلك منجزا غير مسبوق للعراق الذي يتعافى من الحروب والحصارات.
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