اليونسكو تصوت على إدراج حضارة بابل على لائحة التراث العالمي

وقال الشويلي في بيان تلقت الخليج 365، ان "وفدا رفيعا سيصل اليوم من بغداد يترأسه وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، وكبار المسؤولين في الوزارة"، مشيرا الى "وصول وفد بابل برئاسة محافظ المدينة التاريخية كرار صباح العبادي، حيث جرى له إستقبال حافل من السفير وطاقم السفارة".من جانبه، اكد محافظ بابل كرار العبادي ان "رئيس الملف العراقي وعددا من المسؤولين في المحافظة يعملون معنا بروح الفريق الواحد، وبكل عزم على أن لاتفوت هذه الفرصة التاريخية لتكون بابل كما كانت عبر تاريخها المجيد عاصمة الإبداع والنهضة والإشعاع الحضاري".

وتابع العبادي ان "تحركات حثيثة تجريها السفارة العراقية ممثلة بفاضل الشويلي والوفد العراقي بإتجاه دفع وفود دول العالم للتصويت بالإيجاب على الطلب العراقي، والذي من شأنه إذا ماحدث أن يعيد آثار بابل الى الواجهة من جديد ويدعم الجانب السياحي في البلاد ويعمق علاقة العراق مع العالم ومع مراكز الدراسات الآثارية والمعاهد والجامعات المتخصصة بعلوم التاريخ والحضارات الإنسانية".



وكانت المنظمة أدرجت اهوار جنوب العراق على لائحة التراث العالمي في مؤتمرها الذي عقدته في تركيا ومثل ذلك منجزا غير مسبوق للعراق الذي يتعافى من الحروب والحصارات.