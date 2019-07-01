مصرع واصابة 55 شخصا بسقوط حافلة في وادٍ عميق بالهند

لقي 33 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 22 آخرون جرّاء حادث تدهور حافلة ركاب وقع صباح اليوم الإثنين، وسقوطها في وادٍ عميق بولاية جامو وكشمير في شمالي الهند.
وأفادت قناة "NDTV" الهندية بأنّ الحادث وقع في إقليم كيشتفار، مشيرة إلى أنّ رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث وأنّ الشرطة تجري تحقيقاً في ملابسات الحادث.
ووقع الحادث عندما كانت الحافلة في طريقها من التجمّع السكني "كيشفان" إلى إقليم كيشتفار.
وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ سائق الحافلة فقد السيطرة عليها في الجزء الصعب من الطريق الجبلية، الأمر الذي أسفر عن سقوطها في الوادي.
ووقع الحادث عندما كانت الحافلة في طريقها من التجمّع السكني "كيشفان" إلى إقليم كيشتفار.
وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ سائق الحافلة فقد السيطرة عليها في الجزء الصعب من الطريق الجبلية، الأمر الذي أسفر عن سقوطها في الوادي.
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