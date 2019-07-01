مصرع واصابة 55 شخصا بسقوط حافلة في وادٍ عميق بالهند

وأفادت قناة "NDTV" الهندية بأنّ الحادث وقع في إقليم كيشتفار، مشيرة إلى أنّ رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث وأنّ الشرطة تجري تحقيقاً في ملابسات الحادث.

ووقع الحادث عندما كانت الحافلة في طريقها من التجمّع السكني "كيشفان" إلى إقليم كيشتفار.



وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ سائق الحافلة فقد السيطرة عليها في الجزء الصعب من الطريق الجبلية، الأمر الذي أسفر عن سقوطها في الوادي.