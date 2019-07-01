إيران تندّد بالإتّفاق النّفطي الروسي - السعودي

ندّد وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زنقنة، اليوم الإثنين من العاصمة النمساوية فيينا بـ"الطابع الآحادي الجانب" للاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد خفض الانتاج النفطي والذي أُعلن قبل اجتماع "أوبك". وإذ عبّر زنقنة عن دعمه لتمديد خفض الانتاج الساري حالياً، فإنّه اعتبر أنّ منظمة الدول المصدرة للنفط - والتي لا تنتمي إليها روسيا - "ليست منظمة تتلقى قراراً أُعدّ خارج أوبك". وهذا التمديد في خفض الانتاج الهادف الى دعم الاسعار، أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا قبل اجتماع "



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