جنايات النجف: الإعدام مرتين بحق 4 مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة ‏للخطف ‏

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المحكمة ‏نظرت بقضية أربعة مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة للخطف حيث أقدموا على ‏خطف مواطنين في المحافظة ومساومة ذويهم على مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم‏‏".‏وأضاف ان "المحكمة اصدرت حكمها بالاعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق ‏المدانين الاربعة وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و8 من قانون ‏مكافحة الارهاب".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

