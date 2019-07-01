جنايات النجف: الإعدام مرتين بحق 4 مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة ‏للخطف ‏

أصدرت محكمة جنايات النجف، الاثنين، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق أربعة مدانين بعملية خطف مواطنين ومساومة ذويهم على مبلغ من المال.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المحكمة نظرت بقضية أربعة مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة للخطف حيث أقدموا على خطف مواطنين في المحافظة ومساومة ذويهم على مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم".
وأضاف ان "المحكمة اصدرت حكمها بالاعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق المدانين الاربعة وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و8 من قانون مكافحة الارهاب".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
وأضاف ان "المحكمة اصدرت حكمها بالاعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق المدانين الاربعة وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و8 من قانون مكافحة الارهاب".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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