رحلة من الطب إلى الموسيقى ثم التمثيل.. من هو عزت أبو عوف؟

توفي فجر اليوم الاثنين، الفنان المصري عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع كبير مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة التي مكث بها نحو شهر ونصف.
لكن ميول أبو عوف الفنية دفعته للعمل مع فرق موسيقية عازفا، قبل أن يؤسس مع شقيقاته فرقته الخاصة "فور أم"، وساهمت الفرقة في شهرته بجوار شقيقاته، كما سطع من خلال العديد من البرامج الحوارية التلفزيونية التي استغل خلالها شعبيته الجارفة وسط فناني مصر.
واتجه للتمثيل في عام 1992 من خلال مشاركته في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب، ليبدأ رحلته مع عالم التمثيل في السينما والمسرح والتلفزيون.
من أشهر الأفلام التي شارك فيها "هبوط اضطراري" مع أمير كرارة وأحمد السقا، و"عمر وسلمى" مع مي عز الدين وتامر حسني، و"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" مع محمد هنيدي، و"مطب صناعي" مع أحمد حلمي، و"إسماعيلية رايح جاي" مع محمد فؤاد، و"عبود على الحدود" مع الراحل علاء ولي الدين.
وشارك أيضا في مسلسل "باب الخلق" مع محمود عبد العزيز، و"عباس الأبيض في اليوم الأسود" مع يحيى الفخراني، و"هوانم غاردن سيتي" الذي نال شهرة واسعة في تسعينيات القرن الماضي.
ومن أشهر أعمال عزت أبو عوف أيضا أفلام "طيور الظلام"، و"واحد من الناس"، و"عودة الندلة"، و"بخيت وعديلة 2"، وغيرها.
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